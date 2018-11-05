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اعتقال رئيس وزراء ماليزي سابق بتهم فساد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
اعتقال رئيس وزراء ماليزي سابق بتهم فساد
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وكالات
 
ذكرت وكالة مكافحة الفساد الماليزية اليوم الأثنين، أن الزعيم السابق لولاية صباح في ماليزيا اعتقل بتهم فساد.

وقالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية في بيان إن "رئيس وزراء السابق لولاية صباح بجزيرة بورنيو موسى أمان، اعتقل في وقت مبكر من اليوم".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه من المتوقع أن يتم تقديم المتهم البالغ من العمر (67 عاماً) إلى محكمة كوالالمبور الجنائية في جالان دوتا في وقت لاحق من اليوم لمواجهة ما يصل إلى 35 اتهاماً، وتدور الاتهامات حول امتيازات أخشاب وتتضمن 63 مليون دولار يزعم أنها مودعة في حسابات في سنغافورة وهونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وجاء في البيان الصادر عن لجنة مكافحة الفساد: "في أعقاب الاحتجاز، سيجري توجيه الاتهام إلى موسى، بموافقة من النيابة العامة".
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