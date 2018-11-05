موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق ريال مدريد الإسباني مباراة صعبة ضد نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

ويرى البعض أن المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل ريال مدريد الإسباني، وسيسكا موسكو الروسي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، وروما الإيطالي.

وتقام مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يوم الأربعاء والموافق 7 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب دوسان آرينا.

وستنقل مباراة فيكتوريا بلزن وريال مدريد بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 3 HD" الرياضية.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.