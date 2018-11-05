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الثلاثاء.. خادم الحرمين سيبدأ أولى جولاته الداخلية منذ توليه الحكم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:35 ص
الثلاثاء.. خادم الحرمين سيبدأ أولى جولاته الداخلية منذ توليه الحكم
خادم الحرمين
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول حكومي سعودي كبير، قوله، إن الملك سلمان سيقوم بجولة داخلية، يوم الثلاثاء المقبل، تستغرق أسبوعا.

وبحسب "رويترز"، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015.

وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غربي الرياض، حيث سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية.

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