"أودويروزولا وريجيلون" مستقبل خط دفاع ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الثنائي الشاب بفريق ريال مدريد الإسباني، ألفارو ﺃﻭﺩﺭﻳﻮﺯﻭﻻ وسيرجيو ريجيلون، قدما مستوى يفوق التطلعات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإنه عندما غاب الثنائي مارسيلو وكارفخال بسبب الإصابة، تقدم كلاً من أودريوزولا وريجيلون وقدما مستوى رائع جداً، ونفس هذا الثنائي لم يقدما نفس هذا المستوى مع لوبيتيجي، ولكن الآن تحت قيادة سانتياجو سولاري تغير الوضع.

وبعد صافرات الجماهير ضد بلد الوليد، أظهر الثنائي الكثير من الشجاعة حتى على المستوى الهجومي مع الكثير من المجهودات لمساعدة وسط الملعب على الرغم من نقص المساندة من المهاجمين في التحول السريع من الهجوم للدفاع.

وفي الوقت الحالي مع سولاري، أصبح اللاعبان في وضع مثالي، ليكتسبان الخبرة وبعض الدقائق، ولكن سيغيبان لفترة بعد عودة كارفخال ومارسيلو الذين سيلعبان الكثير من المباريات لتفادي هذا النوع من الإصابات التي يتعافون منها حاليًا.