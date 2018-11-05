مدرب المنتخب السابق: كوبر ليس فاشل والتخبط بدأ بعد مباراة الكونغو

أكد حمادة صدقى، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري السابق أن منتخب الفراعنة حقق إنجازات بعد الصعود إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وهو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكشف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أن كوبر لا يتحمل وحده نتيجة ما حدث خاصة وأن فترة الإعداد منذ مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم كان به تخبط.

ونفى حمادة صدقى، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن يطلق وصف الفاشل على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة.

وأكد مدرب منتخب مصر الأسبق، أن مجموعة كبيرة من قوام المنتخب الوطني لكرة القدم تواجدت مع ثلاثة حقب من المديريين الفنيين للفراعنة وهو ما منحهم خبرات كثيرة للاعبين، وهو من ضمن أسباب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.