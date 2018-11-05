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اخبار ريال مدريد - الملكي لديه وقت كاف للاستعداد للمواجهة القوية ضد فالنسيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
اخبار ريال مدريد - الملكي لديه وقت كاف للاستعداد للمواجهة القوية ضد فالنسيا
ريال مدريد
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عمر عبد العزيز
 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك بالفعل وقت كاف لفريق ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الاسباني.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "البيرنابيو ديجيتال" فإنه بعد الفوز الأخير ضد بلد الوليد في سانتياجو برنابيو، فإن ريال مدريد يعرف بالفعل أي فريق سيواجه في الجولة الـ14 عند عودتهم إلى ملعب السانتياجو.

 

وسيكون فالنسيا هو الفريق الذي يحاول تقديم مفاجأة لنادي الميرينجي، الذي نجح في الخروج من محنة الخسارة المتتالية والخمس مباريات المتتالية دون الفوز.

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