الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.





كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا على سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



