السيسي: الأكاديمية الوطنية سيكون لها دورًا في تأهيل الشباب العربي والأفريقي



جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ردًا على سؤال من أحد الشباب الجزائري: "هل هناك برنامج لتأهيل الشباب العربي؟".



ولفت السيسي إلى أن هناك برنامج ولكن في المرحلة الأولى يتستقبل المصريين، ولكن بالاتفاق مع الحكومات نستطيع استقبال الشباب من الدول الأخرى.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، سيكون لها دورا في تأهيل الشباب العربي والأفريقي الفترة المقبلة.