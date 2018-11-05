١٠معلومات عن داوود حسين في عيد ميلاده
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:34 ص
يحتفل الفنان الكويتي داوود حسين، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الستين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.
١- ولد داوود في الخامس من نوفمبر ١٩٥٨، بمنطقة الصوابر في الكويت.
٢- عُرف بتقليده للمدرسين منذ طفولته، وكان يمارس هواية التمثيل في النوادي الصيفية في الأجازات.
٣- انضم لفرقة "مسرح السور"، وشارك في العديد من عروضها.
٤- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته انتقل لفرقة المسرح الكويتي، وبعدها لفرقة المسرح العربي.
٥- كان مسلسل "العتاوية" والذي شارك فيه مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا هو أول ظهور له على التلفزيون، تلاه مسلسل "درس خصوصي" الذي ظهر في آخر حلقاته.
٦- قدم العديد من المسرحيات أهمها: "باي باي لندن".
٧- شارك في العديد من المسلسلات والبرامج الكوميدية في الكويت والخليج.
٨- عُرف في مصر من خلاب مشاركته في فيلم "عندليب الدقي" مع الفنان محمد هنيدي.
٩- في عام ٢٠٠١، منحه أمير الكويت الشيخ جابر الصباح الجنسية الكويتية تقديرًا لولائه لدولة الكويت، وذلك بعد أن كان يحمل جواز سفر بوليفي.
١٠- متزوج منذ عام ١٩٩٢، من سيدة لبنانية، ولديه ولدين هما حسين وعلي.
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