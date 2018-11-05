١٠معلومات عن داوود حسين في عيد ميلاده





يحتفل الفنان الكويتي داوود حسين، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الستين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.





١- ولد داوود في الخامس من نوفمبر ١٩٥٨، بمنطقة الصوابر في الكويت.





٢- عُرف بتقليده للمدرسين منذ طفولته، وكان يمارس هواية التمثيل في النوادي الصيفية في الأجازات.





٣- انضم لفرقة "مسرح السور"، وشارك في العديد من عروضها.





٤- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته انتقل لفرقة المسرح الكويتي، وبعدها لفرقة المسرح العربي.





٥- كان مسلسل "العتاوية" والذي شارك فيه مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا هو أول ظهور له على التلفزيون، تلاه مسلسل "درس خصوصي" الذي ظهر في آخر حلقاته.





٦- قدم العديد من المسرحيات أهمها: "باي باي لندن".





٧- شارك في العديد من المسلسلات والبرامج الكوميدية في الكويت والخليج.





٨- عُرف في مصر من خلاب مشاركته في فيلم "عندليب الدقي" مع الفنان محمد هنيدي.





٩- في عام ٢٠٠١، منحه أمير الكويت الشيخ جابر الصباح الجنسية الكويتية تقديرًا لولائه لدولة الكويت، وذلك بعد أن كان يحمل جواز سفر بوليفي.





١٠- متزوج منذ عام ١٩٩٢، من سيدة لبنانية، ولديه ولدين هما حسين وعلي.











