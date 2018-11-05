شاهد.. ما قاله السيسي عن قطر في منتدى شباب العالم



وقال السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "لازم نكون منتبهين عندما نتحرك في رؤيتنا وحكمنا على الأحداث في المنطقة، إن نكون حاطين نصب أعيننا أنه لا بد من الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار فيها".



وتابع الرئيس: "يبقى النهاردة أحافظ على المملكة أم لا؟!.. أحافظ على الإمارات أم لا؟!.. أحافظ على الكويت أم لا؟! أحافظ على قطر أم لا؟!.. أنا أحافظ على كل دولة مستقرة لأن المنطقة العربية لا تتحمل أكتر من كدة".



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر عندما تتحرك تحافظ على استقرار الدول العربية ومنها قطر، لأن المنطقة لا تتحمل تداعيات أكثر من ذلك.