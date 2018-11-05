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رونالدو ضد مورينيو.. موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
رونالدو ضد مورينيو.. موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا
رونالدو ومورينيو
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضد منافسه يوفنتوس الإيطالي، يوم الأربعاء في الساعة 10 مساءً على ملعب اليوفي آرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثامنة كل من:-

 

1- مانشستر يونايتد

2- يوفنتوس

3- فالنسيا

4- يانج بويز

 

ويسعى نادي مانشستر يونايتد لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعويض الخسارة المخيبة في الموسم الماضي.

 

ويرغب فريق يوفنتوس، في التتويج بالمجهود الكبير الذي يقدمه في المواسم الاخيرة، وإحراز لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.

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