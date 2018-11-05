راضي عبدالمعطي: هناك ضوء أخضر من السيسي والحكومة للاهتمام بالشباب



وأضاف "عبدالمعطي"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُذكر له أنه بدأ الفكرة بمؤتمرات أصغر، وهذا دليل على إشراك الرئيس للشباب في العمل المتميز والقيادة وهذا أعطاهم دفعة.



وتابع، أن الشباب في عيونهم ثقة وإرادة أخذوها من اهتمام الرئيس، مشيرا إلى أن هناك ضوء أخضر من السيسي والحكومة للاهتمام بالشباب، ولا عودة للوراء.

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم سيكونون سفراء لمصر في الخارج، لافتا إلى أن المنتدى يؤكد على جدارة وقوة الدولة المصرية.