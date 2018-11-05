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"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى 6 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
كدابين لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
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لا تزال أغنية "كدابين" من ألبوم "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، تتصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 6,055,233 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 24 أكتوبر الماضي. 

جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنيتها "نساي" الرئيسية في الألبوم والذي طرحته مؤخرًا.


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