ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم: "الشاهد أعرب على استعداد الدولة لتأمين إياب النهائي الإفريقي"‎

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:51 ص
رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم: الشاهد أعرب على استعداد الدولة لتأمين إياب النهائي الإفريقي‎
طباعة
مروى الجلاصي
 
صرح وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بأن استقبال الشاهد له و لأعضاء هيئة الترجي الرياضي التونسي هو دليل على اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي بشكل عام.

و أضاف بأن الإجتماع يدل على التضامن مع تمشي الجامعة بالتنسيق مع هيئة الترجي، حيث تم التأكيد على استعداد مؤسسات الدولة مستعدة لضمان حقوق الترجي الذي يمثل حاليا كرة القدم التونسية.

و أكد الجريء بأن رئيس الحكومة يدعم توجه جامعة كرة القدم من خلال مؤسسات الدولة و خاصة وزارة الداخلية، حيث أعرب على استعداد الدولة التونسية لتحمل المسؤولية في تأمين هذه المباراة و بطاقة إستيعاب كاملة.

كما أفاد رئيس الجامعة، بأن و رئيس الحكومة قد شدد على أنه مستعد إلى أي شيء في إطار صلاحيات الدولة التونسية حتى يتم هذا العرس الكروي بنجاح، لإعطاء مثال للكاف و غيرها بأن تونس منوال يحتذى به، كما ورد على لسانه.

و للإشارة، فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد استقبل صباح اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 بدار الضيافة بقرطاج، كل من وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و حمدي المدب رئيس فريق الترجي الرياضي التونسي و أعضاء من الهيئة المديرة للترجي على غرار رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 6:30:01 AM