رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم: "الشاهد أعرب على استعداد الدولة لتأمين إياب النهائي الإفريقي"‎

صرح وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بأن استقبال الشاهد له و لأعضاء هيئة الترجي الرياضي التونسي هو دليل على اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي بشكل عام.





و أضاف بأن الإجتماع يدل على التضامن مع تمشي الجامعة بالتنسيق مع هيئة الترجي، حيث تم التأكيد على استعداد مؤسسات الدولة مستعدة لضمان حقوق الترجي الذي يمثل حاليا كرة القدم التونسية.





و أكد الجريء بأن رئيس الحكومة يدعم توجه جامعة كرة القدم من خلال مؤسسات الدولة و خاصة وزارة الداخلية، حيث أعرب على استعداد الدولة التونسية لتحمل المسؤولية في تأمين هذه المباراة و بطاقة إستيعاب كاملة.





كما أفاد رئيس الجامعة، بأن و رئيس الحكومة قد شدد على أنه مستعد إلى أي شيء في إطار صلاحيات الدولة التونسية حتى يتم هذا العرس الكروي بنجاح، لإعطاء مثال للكاف و غيرها بأن تونس منوال يحتذى به، كما ورد على لسانه.





و للإشارة، فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد استقبل صباح اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018 بدار الضيافة بقرطاج، كل من وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و حمدي المدب رئيس فريق الترجي الرياضي التونسي و أعضاء من الهيئة المديرة للترجي على غرار رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي.



