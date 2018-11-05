الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطلق بوابة الكترونية لتلقي التصاريح بالمكاسب بداية من الاسبوع القادم

تطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بداية من الاسبوع القادم، بوابة الكترونية للتصريح بالمكاسب عن بعد حسب ما اكده المستشار بالهيئة عبد المجيد غريس بسوسة.





واكد غريس، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على هامش يوم دراسي حول التعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح " ان المعطيات والبيانات التي سيتم انزالها بهذه البوابة الإلكترونية ستكون محمية ومؤمنة بالكامل مشيرا الى ان الهيئة تواصل حاليا إتمام كافة إجراءات السلامة المعلوماتية لهذه البوابة وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.





وأوضح ان البوابة الاكترونية ستبقى مفتوحة لتلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للأشخاص الذين تستوجب وظيفتهم المكتسبة القيام بالتصريح مذكرا ان القانون حدد اجلا أقصاه 60 يوما بداية من يوم 16 أكتوبر الماضي للقيام بالتصريح الورقي.





ولفت الى إمكانية التمديد في المدة المحددة بـ 15 يوما في مرحلة أولى ثم بشهر إضافي في مرحلة ثانية (الفصل

12 و14 من القانون)