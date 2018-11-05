وزير الرياضة: أتمنى نقل توصيات منتدى شباب العالم لحيز التنفيذ



وأضاف "صبحي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الشاب المصري ذكي بطبعه، والمشروعات القومية تعطيه ثقة في بلده، والفرص المأمولة التي يمكن أن يتواجد فيها.



وأشار إلى أنه يتمنى نقل التوصيات التي تخرج من المؤتمر إلى حيز التنفيذ، وأن يكون هناك مراعاة للعلاقات بين الدول.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إن منتدى شباب العالم هو نقطة تأثير كبيرة تخرج من مصر إلى مختلف أنحاء العالم، والمنتديات نجاح كبير للشباب لأنه هو المنظم لها.