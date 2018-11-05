وزير الاتصالات: المشاركون في منتدى شباب العالم انبهروا بثقافة مصر



وأضاف "طلعت" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الشباب انبهروا أيضا بانفتاح مصر على العالم، وتقبل المصريين للأخر، وتطلعهم لمستقبل أفضل، وحبهم لشعوب العالم.



ولفت إلى أن وزارة الاتصالات ستتحدث ف المنتدى عن العالم الافتراضي، والتعامل معه، بعد أن أصبح حقيقة يومية في حياتنا، وتحدثنا عن جهود وزارة الاتصالات في هذا المجال، وتدريب المواطنين على حماية أنفسهم وبياناتهم.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه التقى بالعديد من الشباب من دول مختلفة في منتدى شباب العالم، والكل مبهور بما لقى من حفاوة مصرية، وما عرف عن ثقافة مصر.