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نقيب الصحفيين: نواجه مرحلة فاصلة في تاريخ مصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:48 ص
نقيب الصحفيين: نواجه مرحلة فاصلة في تاريخ مصر
نقيب الصحفيين
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نعيم يوسف
 
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إننا نواجه مرحلة فاصلة في تاريخ مصر، وهي استئصال شأفة الإرهاب، وهذا ليس شيئا أمنيا فقط.

وأضاف "سلامة"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، أن الأمن وحده لا يمكنه تغير أمة، ولكن تغيير الأمم يأتي ببناء العقول وتصحيح مسار العقل المصري يحتاج جهدا كبيرا.

وتابع نقيب الصحفيين، أن استحضار فكرة الشخصية المصرية وأعمدتها وتصحيح مسارها شيء مهم في هذه المرحلة، مشددا على أن منتدى شباب العالم هو بداية ولكن يحتاج إلى جهد كبير من مؤسسات الدولة لبناء قوة صلبة غير قابلة للكسر.
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