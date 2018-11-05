وزير الرياضة: منتدى شباب العالم شيء مبهج.. ودول كثيرة تنتظره



وأضاف "صبحي"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن الكثير من الدول تنتظر هذا المنتدى، ووجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، شيء مهم جدا ويعطي للمنتدى درجة عالية من الأهمية.



وتابع وزير الشباب، أن التوصيات تكون قابلة للتنفيذ من الأجهزة التنفيذية الموجودة في المؤتمر.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتدى شباب العالم شيء مبهج، وأصبح مميز جدا وشباب العالم كلهم يبحثون على كيفية المشاركة.