موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة صعبة ضد نادي شاختار دونتسك الأوكراني، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

ويرى البعض أن المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني، وشاختار دونتسك الأوكراني.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وشاختار، يوم الأربعاء والموافق 7 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب الاتحاد.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وشاختار بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 1 HD" الرياضية.

وسيتم نقل مباراة شاختار ومانشستر سيتي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دونتسك الأوكراني بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.