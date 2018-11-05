ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك ضد حرس الحدود؟

يخوض فريق الزمالك مواجهة سهلة نسبيًا أمام حرس الحدود في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على إستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على قمة الدوري المصري برصيد 20 نقطة، جمعها من (6 انتصارات – تعادلين – هزيمة وحيدة)، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط جمعها من (انتصار وحيد - 6 تعادلات – 5 هزائم).

وتقابل الزمالك مع حرس الحدود في 34 مواجهة سابقة بواقع (28 بالدوري الممتاز – 6 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 19 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات.

أول مواجهة جمعت الزمالك مع حرس الحدود ترجع إلى 15 أكتوبر 1963 في الدوري المصري موسم 1963-1964، وانتهت بفوز الفارس الأبيض على الحرس بنتيجة 4-1.

سجل لاعبو الزمالك 52 هدفًا في شباك حرس الحدود خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 36 هدفًا.

ويتقاسم ثنائي الزمالك عمرو زكي ومصطفى فتحي لقب "هداف" مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 4 أهداف.

حرس الحدود لم يفز على الزمالك منذ 8 سنوات تقريبًا، حيث يرجع آخر انتصار للفريق العسكري في مواجهاته ضد الزمالك إلي 11 أبريل لعام 2010، عندما فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز موسم 2009-2010، وسجل هدفي الحدود (أحمد حسن مكي- محمد حامد ميدو)، وسجل هدف الأبيض (أحمد مجدي).

أكبر انتصار في مواجهات الفريقين كان من نصيب حرس الحدود وفاز بخماسية نظيفة على الزمالك في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز موسم 2005-2006.

آخر مواجهة جمعت حرس الحدود مع الزمالك كانت في 7 ديسمبر 2017 في دور الـ16 بكأس مصر وفاز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة