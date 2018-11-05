السيسي: "العدالة في مصر بتاخد مجراها"



وأضاف السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن كل القضايا في مصر تخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق الرسمية، "وبالمناسبة كل القضايا التي تحظى باهتمام الدول المتقدمة بتعتبر اننا نستطيع أن نسيس القضاء ونستطيع أخذ القضاء إلى مناطق طبقا لهوانا.. والحقيقة مش كدة".



وأضاف الرئيس، أنه عند الاعتداء على الكنائس المصرية وتم الحكم بالإعدام على المجرمين قيل إن القضاء في مصر عنيف، مضيفا: "لما يقتل في الكنايس والمساجد في مصر أكتر من 500 إنسان.. 3 كنايس يتفجروا.. ويسقط شهداء ومصابين.. أو في المسجد يسقط 324 خلال 10 دقايق.. لما العدالة تقول هنصدر حكم بالإعدام.. مطلوب تحترموا ده".



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سبب عدم تصديق المواطنين لأن العدالة تأخذ مجراها في القضايا المختلفة، معقبا: "لية انت مبتصدقنيش.. ولية متصور أن بتراجعنا الاقتصادي والتخلف ان ده بيمتد على قيم العدالة اللي عندنا".