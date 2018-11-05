أسقف ملبورن بأستراليا يقدم استقالته ويفوض المجمع المقدس لإختيار بديل له
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:24 صحازم رفعت
قدم الأنبا سوريال أسقف ملبورن بأستراليا، استقالته، وفوض المجمع المقدس في إختيار بديل له.
وكتب "سوريال"، في تدوينه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه عانى من مشاكل كثيرة فى خدمته للجالية القبطية ومن طعنات في الخلف وتهديدات وإهانات وشائعات، وأنه يطلب من الله أن يسامح هؤلاء الذين تسببوا في الانقسامات.
وأوضح أسقف ملبورن، أنه يفضل الحياة الرهبانية في الصحراء وممارسة الأسرار المقدسة، مؤكدًا أن قراره نهائي.