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بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
بالصور شعراوي وفودة يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
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احمد كريم
 
افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حديقة الصداقة الدولية، بجوار أيقونة السلام بشارع السلام بشرم الشيخ، بحضور الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافيه، واللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظه، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبدالفتاح حلمى، مستشار المحافظ للاعلام، والمهندس جمال أبو الهدي، المشرف العام على المشروعات، والفنانين التشكيلين الدكتور أحمد شيحه، والدكتور إبراهيم غزالة.

والحديقه مقامة على مساحة 40 ألف متر مربع، بها 13 ألف متر مربع مساحات خضراء، و10 آلاف متر مربع زهور، و10 آلاف متر مربع كسر رخام، بالإضافة لاعمال المتحف المفتوح وهى أعمال نحت ملتقى مصر الدولى للنحت والفنون المهداه من اوستراكا لحديقة الصداقة.
  
وشرح الفنان محمد حميدة للضيوف أعمال الفنانين بالميدان والتى انجزوها فى خلال 20 يومًا من 10 إلى 30 أكتوبر الماضي ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليًا.

 
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
بالصور "شعراوي وفودة" يفتتحان حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ‬
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