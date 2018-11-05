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سباليتي ينتقد طريقة برشلونة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
سباليتي ينتقد طريقة برشلونة
سباليتي
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ريهام عبد المحسن
 

انتقد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان طريقة برشلونة قبل مواجهته الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

 

وقال سباليتي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "الاستحواذ على الكرة من المستحيل أن يخرج من رأسك، ففي برشلونة يفكرون بهذه الطريقة لسنوات وتعاقدوا مع لاعبين لتطبيق هذه الطريقة".

 

وأضاف: "لاعب برشلونة حين ينتقل لأي فريق آخر يكون في مشكلة".

 

وتابع: "في كامب نو رأيت اللاعبين يخرجون للإحماء قبل 10 دقائق فقط من المباراة وسألت إذا كانت لديهم صالة ألعاب داخلية للإحماء ولكن لا يوجد ذلك".

وأردف قائلا : "اللاعبون أخبروني أن لاعبي برشلونة ذهبوا ظهر يوم المباراة لإحضار أطفالهم من المدارس ثم توجهوا بالسيارات نحو الملعب".

 

واختتم سباليتي تصريحاته قائلاً "إذا طبقنا هذا النظام سنخسر بنتيجة 18-0، إنه أمر مرتبط بعقلية اللاعبين".

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