تزوجت مرتين وكادت أن تسجن بسبب فيلم.. معلومات عن معالي زايد في ذكرى ميلادها
تحل اليوم الإثنين، الذكرى الخامسة والستين على ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١- ولدت معالي في الخامس من نوفمبر ١٩٥٣.
٢- والدتها هي الممثلة آمال زايد، وخالتها الفنانة جمالات زايد، وابن خالها هو المنتج مطيع زايد.
٣- تخرجت في كلية التربية الفنية، وبعدها درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.
٤- كان ظهورها الأول في التلفزيون من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" في عام ١٩٧٦.
٥- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة منها: "دموع في عيون وقحة، الحاوي، موجة حارة".
٦- قدمت العديد من العروض المسرحية الهامة، ومنها: "سكر زيادة، زقاق المدق، أنا والحكومة".
٧- جاء ظهورها الأول في السينما في عام ١٩٨٧، من خلال فيلم "وضاع العمر يا ولدي"، وبعدها شاركت في قرابة ٢٠ فيلم، أهمها: "البيضة والحجر، سيداتي آنساتي، قصر الشوق، السادة الرجال".
٨- تسببت مشاهدها في فيلم "أبوالدهب" مع الفنان ممدوح وافي في تقديم أحد المحامين بلاغ يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، وحكم عليها بالسجن لمدة عام، وبعد ذلك أوقف الحكم.
٩- تزوجت مرتين، أولهما من مهندس لمدة ٣ سنوات، وثانيهما من طبيبها مدحت خليل، وانتهت قصة حبهما بالطلاق عام ١٩٩٢.
١٠- توفيت في العاشر من نوفمبر عام 2014، إثر صراع مع سرطان الرئة.