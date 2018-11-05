السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة: "حلم كبير أوي"



وأضاف السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن المقومات لا تسمح حاليا بذلك، والتجربة الوحيدة الناجحة هي التجربة الأوروبية وجاءت بعد 40 عاما من العمل.



وأضاف الرئيس: "إحنا نتمى فقط في الأول نوقف نزيف الدم في أفريقيا، وتحقيق معدل نمو مناسب للجميع".



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فكرة وجود "عملة أفريقية موحدة"، قائلا: "ده حلم كبير أوي.. كل اللي بنتمناه في الأول إننا نحط حلم أو حلمين نحققهم وبعدين نتكلم على اللي بعد منهم".