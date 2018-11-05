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خاص - الزمالك يتراجع عن بث مباراته أمام الحدود على قناة الحدث اليوم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:39 ص
خاص - الزمالك يتراجع عن بث مباراته أمام الحدود على قناة الحدث اليوم
الزمالك
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أحمد الهواري
 

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره حرس الحدود، مساء اليوم، على قناة الحدث اليوم.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن رئيس الزمالك ورئيس شركة بريزنتيشن محمد كامل، سيجلسان خلال ساعات لحل الأزمة الأخيرة بين الطرفين، وأن اللقاء سيتم إذاعته عبر قناة أون سبورت.

 

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي عن وصول خطاب رسمي للنادي من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالموافقة رسميا على إذاعة مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر قناة الحدث اليوم.

 

يذكر أن القلعة البيضاء كانت قد فسخت التعاقد مع شركة بريزنتيشن بعدما كانت هي الموكلة بتسويق الحقوق الإعلانية للنادي في الفترة الأخيرة.

 

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