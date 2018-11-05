رامي عياش يشعل افتتاحية حفله بمهرجان الموسيقى العربية بميكس "بلادي" و"الله عليكي يا مصر" (صور)







واستكمل عياش حفله بعدد كبير من الأغاني الطربية المميزة بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي محمود منها خليني معاك وتحت الشباك وبالعكس والاسمراني والناس الرايقة وقالي جاني بعد يومين بالأضافة إلى أمي، وذلك بمصاحبة كورال أطفال الأوبرا بحضور عدد كبير من الجمهور حمل لافتة كامل العدد.



وتواجد من أصدقاء عياش، المقربون المنتج اللبناني علي المولي والمنتج حنا لولو وتامر عبد المنعم منظم حفله الأخير بالإسكندرية والمقدم طارق سكر.









استهل الميجا رامي عياش، حفله بمهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 27 بميكس وطني لأغنيتي "بلادي بلادي" و"الله عليكي يا مصر" وذلك داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وحرص عياش، علي تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال حيث ضجت أركان المسرح الكبير بعاصفة من التصفيق الحا، مؤكدًا سعادته بتواجده للمرة الخامسة داخل الأوبرا المصرية التي شهدت حضور والدته أولى حفلاته وأنه يشعر بوجود روحها الآن والتي كانت فخورة به لمشاركته بهذا المهرجان.