فتاة لـ السيسي: "مين كان قدوتك".. والرئيس يرد



وشدد على أنه كان في أسرته والده ووالدته، وهناك أشخاص كثيرين بسطاء أفاضل، تعلم منهم ولا يستطيع أن يقول شخص بعينه.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

وأوضح "السيسي" في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ردا على سؤال من فتاة: "من كان قدوتك في صغرك"، أنه شخص مصري بسيط يسعى لخدمه بلده، وكان يقرأ للكتاب والمفكرين لكي يستفيد من أفكارهم في بناء فكر خاص به.