تعليق السيسي على ما يسمى بصفقة القرن



وأضاف السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن هذا الطرح في وسائل الإعلام قد يكون اختبارا، أو لشيء معين، لكن "معنديش بيانات أو معلومات تفصيلية".



وشدد على أن رأي مصر في القضية أن القاهرة ستدعم ما يرتضيه الفلسطينيين لأنفسهم، ولن نفرض عليهم شيء، أو نتحدث بالنيابة عنهم، وما سيوافقون عليه سندعمه، وما يرفضونه سنتوقف عن دعمه.



ولفت إلى أن هذه القضية فقدت فرص حقيقية للحل على مدى الـ60 عامًا، بسبب بعض الأفكار وعدم التقدير الجيد.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "صفقة القرن"، قائلا: "هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام، ومعندناش معلومات عن الموضوع ده".