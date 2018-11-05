ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:35 ص
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم
الزمالك
طباعة
علاء خليف
 

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، علي إستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

 

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على قمة الدوري المصري برصيد 20 نقطة، جمعها من (6 انتصارات – تعادلين – هزيمة وحيدة)، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط جمعها من (انتصار وحيد - 6 تعادلات – 5 هزائم).

 

وتقابل الزمالك مع حرس الحدود في 34 مواجهة سابقة بواقع (28 بالدوري الممتاز – 6 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 19 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات.

المزيد عن: موعد مباراة الزمالك رياضة الزمالك ضد الحدود الدوري الاخبار الرياضية اخبار رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
-
x
22:00
-
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
19:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 3:20:07 AM