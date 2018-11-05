موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:35 صعلاء خليف
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، علي إستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.
الزمالك يدخل المباراة متربعًا على قمة الدوري المصري برصيد
20 نقطة، جمعها من (6 انتصارات – تعادلين – هزيمة وحيدة)، بينما يحتل حرس الحدود المركز
الـ17 وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط جمعها من (انتصار وحيد - 6 تعادلات
– 5 هزائم).
وتقابل الزمالك مع حرس الحدود في 34 مواجهة سابقة بواقع
(28 بالدوري الممتاز – 6 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 19 مباراة، وخسر 9 مباريات،
وتعادل في 6 مباريات.