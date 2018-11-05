صابرين النجيلي وياسر سليمان ورحاب عمر يتألقون في الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية (صور)









وقدمت صابرين أغنية " قولوا لعين الشمس" كلمات مجدي نجيب أالحان بليغ حمدي و "أوعدك "كلمات مجدي نجيب والحان محمد سلطان.





فيما قدم صولو العود محسن إبراهيم موسيقي "يا مسافر وحدك" ألحان محمد عبد الوهاب، أما الفنان ياسر سليمان فقدم الناس المغرمين كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان كمال الطويل و"على الرملة" كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي بينما قدمت رحاب عمر أغنية "فكروني" كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب.







واختتم آخر فقرات الحفل النجم اللبناني رامي عياش، حيث تواجد عدد من أصدقائه المقربين منهم المنتج اللبناني علي المولي والمنتج حنا لولو وتامر عبد المنعم منظم حفله الأخير بالإسكندرية والمقدم طارق سكر.









شارك المطربون صابرين النجيلي ومحسن ابراهيم وياسر سليمان ورحاب عمر في إحياء الجزء الأول من الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 27 والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية داخل المسرح الكبير.