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بعد تأخره في الحمام.. شاب يناشد الرئيس السماح بعودة صديقه للقاعة.. شاهد رد فعل السيسي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:36 ص
بعد تأخره في الحمام.. شاب يناشد الرئيس السماح بعودة صديقه للقاعة.. شاهد رد فعل السيسي
السيسي
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نعيم يوسف
 
طلب شاب لبناني يدعى "بلال"، أحد الحاضرين لمنتدى شباب العالم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، السماح لصديق له ذهب إلى دورة المياه وعند عودته للجلسة تم منعه من الدخول.

واستجاب السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، لطلب الشاب، وعند عودة زميله انفجر السيسي من الضحك وداعبه قائلا: "متزعلش.. معلش".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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