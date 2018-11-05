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مدرب الأهلي للجماهير: مصر وتونس إخوات لا تلفتوا للسوشيال ميديا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
مدرب الأهلي للجماهير: مصر وتونس إخوات لا تلفتوا للسوشيال ميديا
محمد يوسف
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عمرو مصطفى
 

طالب محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، جماهير فريقه بعدم الإلتفات لما يثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والتى تشعل الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي.

 

وقال يوسف في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "شعب مصر وتونس اخوات وسنظل اخوة حتى يوم الدين.. على جماهير الاهلي الابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم الإلتفات لما يقال او يكتب عن المباراة".

 

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "لاعبو الاهلي في قمة التركيز ولا نلتفت للمغرضين".

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