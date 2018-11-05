عاجل.. السيسي: "للي ميعرفش.. مصر فيها جيش قوي جدًا"



وأضاف السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "السبب الثاني فيه جيش في مصر قوي جدا للي ميعرفش.. مش قوة فلوس ولا قوة عسكرية.. لا.. دي قوة وطنية ومستعد يضحي بنفسه علشان يحافظ عليها، وكان سهران عليها علشان متنهارش في وقت كانت مفيش أجهزة أمنية أخرى بعد ضرب وزارة الداخلية".



وشدد على أن الجيش ليس مسيسا ولا مذهبيا، ولا يتبع السلفيين ولا غيرهم، ويوجد فيه المسلم والمسيحي ومن يموت فيه هو شهيد، وهو جيش قوي جدا، مؤكدا: "بصوا للعراق وسوريا وليبيا، والصومال الدول اللي تقع مبترجعش تاني".



ولفت إلى أنه بمجرد وجود فراغ تتصور بعض الجماعات أن لها حق مقدس في السيطرة على الدول، وبعد ذلك يحدث التدمير الذاتي للدول.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الدولة اللي بتتهد مبترجعش تاني، وهناك سببين لعدم تدمير مصر، أولهما قدري، وربنا سبحانه وتعالي صاحب الحق في أن هذه الدولة لم تتدمر".