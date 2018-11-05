اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعا لمناقشة بعض الملفات بحضور شوبير

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة بعض الملفات الهامة، واعتماد نتيجة الانتخابات التكميلية والتي فاز بها أحمد شوبير على مقعد الرجل، ودينا الرفاعي على مقعد المرأة.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع أحمد شوبير لأول مرة منذ انضمامه للمجلس، بالإضافة إلى كل من كرم كردي، وأحمد مجاهد، ومجدي عبدالغني، وسيف زاهر، ومحمد أبوالوفا خلال الجلسة التي سيتم انعقادها مع اللجنة المشكلة من الأندية لمناقشة تعديل نظام الصعود والهبوط فى دورى الدرجة الثانية والثالثة.

وكانت الجبلاية قررت تشكيل لجنة ضمت كلًا من الدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بني عبيد والدكتور علي سليم لتعديل نظام الصعود والهبوط في دوري الدرجة الثانية والثالثة، عقب رفضهم مناقشة التعديلات المقترحة خلال اجتماع الجمعية وتمسك اتحاد الكرة بحقه فى تعديل وتنظيم المسابقات.

كما يناقش المجلس خلال اجتماعه تعيين نائبًا لرئيس الاتحاد المصري.