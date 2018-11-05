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عاجل.. السيسي: "مفيش حكم للأبد.. ومحدش هيقعد 200 سنة"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
عاجل.. السيسي: مفيش حكم للأبد.. ومحدش هيقعد 200 سنة
السيسي
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نعيم يوسف
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "مفيش حكم للأبد.. والأبد بينتهي بعمر الإنسان.. يعني محدش هيقعد 100 سنة و200 سنة".

جاء ذلك خلال لقاء "السيسي" مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ردا على سؤال: "إية الحل فيمن يرغبون في الحكم للأبد".

وأضاف الرئيس: "الدولة ماشية بمين؟؟ ماشية بشعبها.. والتقدم مبيعملوش الرئيس بيعمله الشعب.. واللي بيعمل الفساد المواطنين.. ممكن يكون الرئيس أو الحكومة يشجعوا على كدة لكن المواطنين بيعملوا الفساد".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
المزيد عن: منتدى العالم مصر السيسي الحكم
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