الليلة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية تشهد 5 حفلات فنية.. ورامي عياش يتغنى في حب مصر (صور)





أما على مسرح معهد الموسيقي العربية قدم الفنان اسماعيل صادق حفلا بمصاحبة فرقة فن ومشاركة المطرب يحيي عبد الحليم تضمنت باقه من روائع النغم . وعلي مسرح الجمهورية قدم اوركسترا وزارة الشباب و الرياضة حفل فني متنوع لاعمال التراث .





ووسط حشد جماهيري كبير احتفل جمهور الاسكندرية بالنجم مدحت صالح بمناسبة عيد ميلاده الذى يتزامن مع حفل اليوم الذي احياه علي مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندرية بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وبمصاحبة فرقة الحفني للموسيقي العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي قدم خلاله مجموعة من اشهر اعماله بالاضافة الي باقة من اغاني التراث هي ميدلى لأغانى الفنان الراحل فريد الاطرش ، قارئة الفنجان ،تملى فى قلبى زى ما هى حبها، بارمى السلام، با حلم على قدى،يا بنت القلب،ماشى فى ضلها،كوكب تانى،زى ما انت عايز ، حبيبى يا عاشق ،بنتى وحبيبتى ، الدنيا لو هتيجى وحياة من خلقك. سبقة فاصل للعزف المنفرد بانامل عازف القانون العراقي فرات قدوري بمصاحبة فرقتة الموسيقية قدم خلالها باقة مختارة من موسيقي اغاني الزمن الجميل بالاضافة الي مقطوعات موسيقية من مؤلفاتة الخاصة هى غزل عشتار..نور عينى..دجلة الخير..فلفل وبهار هلال العيد..يا حلو من الفلكلور العراقى..وداعا جواتيمالا.





ثم قدمت المطربة مروة ناجي فاصل غنائي تغنت خلاله بباقة مختارة من اعمال كبار المطربين في مصر و الوطن العربي هي سلم على من الفلكلور الشعبى ، ان كنت ناسى ، الوداع، وحياة عينيك،قال جانى بعد يومين واختتمت مروة الفاصل الاول برائعة أم كلثوم امل حياتى.. . و لاول مرة. يقدم المطرب محمد ثروت حفل علي مسرح المركز الثقافي بمسقط رأسه مدينة طنطا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر شدي خلالة بمجموعة من اشهر اعمالة الخاصة بالإضافة الي اغاني التراث سبقه فاصل لنجوم الفرقة عصام محمود ، اميرة احمد ، رضوي سعيد و محمود عبد الحميد.



واستعد بعد ذلك المسرح للحفل الذى يحييه النجم اللبنانى رامي عياش الذي استقبله الجمهور بترحاب كبير وعلي انغام النشيد الوطني بلادي بلادي بدا عياش فقرتة الغنائية التي قدم خلالها باقة من اروع الاغاني الوطنية والعاطفيه لعمالقة الطرب الى جانب العديد من أغنياته المعروفه و هي الله عليكي يا مصر ، في مكان ،خليني معاك ، قديش كان في ناس لفيروز ، ومن الشباك ، بالعكس ، سواح لعبد الحليم حافظ ، سوا بتشرق ، الناس الرايقة كما قدم اغنية بعنوان امي بمصاحبة اطفال وبراعم مركز تنمية المواهب التابع لدار الاوبرا المصرية التى تفاعل معها الجمهور تفاعلا كبيرأ وواصل عياش حفله باغاني قال جاني بعد يومين واغنية المسلسل اللبناني امير الليالي " حكاية جاية " ، حبيتك انا ، لبنان يا قطعة سما لوديع الصافى ، جبران ، يا مسهر عيني ، قلبي مال ، مبروك واختتم بالنشيد الوطني بلادي بلادي الذي ردده معه الجمهور .