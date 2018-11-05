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كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بث مباشر اليوم 5-11-2018|live

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:09 ص
كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بث مباشر اليوم 5-11-2018|live
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محمد الشيخ
 

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بث مباشر اليوم 5-11-2018|live 

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود – الدوري المصري، بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

                                                                                               

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود                                     

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

                                                                                   

 تشكيل الزمالك:                                                                

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمد ابراهيم، خط الهجوم: كاسونجو.

                                         

تشكيل حرس الحدود:

أحمد السعدني، محمد عبدالفتاح، خالد سامي، عبدالله جمعة، مصطفى جمال، عمر سعد، إبراهيم عبدالخالق، إمام عاشور، أحمد الشيخ، حمادة ناصر، إيدو موسيس.

 

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شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود من هنـا :

كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بث مباشر اليوم 5-11-2018|live 

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