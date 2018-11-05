مصر تكرم "عمر العبداللات" في مونديال القاهرة للإعلام العربي









وتأتي مشاركة العبداللات في هذا الحدث الإعلامي الكبير نظير الأعمال الغنائية التي قدمها خلال مشواره الفني على المستوى المحلي الأردني والعربي ليكون أحد أبرز ضيوف الشرف في المونديال الأعلامي، كما وسيقدم الفنان عمر العبداللات عدداً من أعماله الغنائية في افتتاح المونديال.





تكرم مصر الفنان عمر العبداللات في مونديال القاهرة للإعلام العربي 2018 حيث أعلن رئيس الإتحاد العام للمنتجين العرب الدكتور إبراهيم أبو ذكري عن تكريم الفنان عمر العبداللات خلال افتتاح المونديال مساء يوم الثلاثاء 6/11/2018 بصفته رائداً للأغنية الأردنية والذي أسهم في نقلها خارج الحدود.