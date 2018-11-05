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عاجل.. السيسي: "لا يبقيني ساهرًا إلا بلدي مصر"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
عاجل.. السيسي: لا يبقيني ساهرًا إلا بلدي مصر
السيسي
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نعيم يوسف
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يسهر من أجل مصر، موضحا: "أنا لا يبقيني ساهرا إلا بلدي مصر".

وأضاف "السيسي" في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "بالمناسبة والله يشهد على ذلك، أنا عايش نايم صاحي بيها، حتى قبل ما اكون موجود في المكان ده من سنين طويلة فاتت.. وصعبان عليا، ومتألم وغضبان.. لية إحنا كدة.. لازم نغير ما نحن فيه.. بالعمل والصبر والتحمل".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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