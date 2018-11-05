مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح يمتلك خبرات كبيرة رغم صغر سنه

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن النجم الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يمتلك خبرات كبيرة رغم صغر سنه وتعامل مع أكثر من مدرب في المنتخب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح تدرب على يد الأمريكي بوب برادلي، والكابتن شوقي غريب ثم الأرجنتيني هيكتور كوبر، ثم المكسيكي خافيير أجيري .

وكشف حمادة صدقى، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن من ضمن اللاعبين أصحاب الخبرات في المنتخب أحمد المحمدي أيضا.