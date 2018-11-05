منتدى الشباب.. "لايف" على إكسترا نيوز

توسعت قناة "إكسترا نيوز" في تغطية منتدى شباب العالم في شرم الشبخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقدم تجربة مختلفة بتقديم بثًا مباشرًا للفعاليات على منصتها بموقع "فيسبوك"، بشكل مختلف عن ما يُعرض على الشاشة.



بثت القناة عبر "فيسبوك" مباشرةً فعاليات المنتدى بجهود مميزة من قسم الديجيتال ميديا في إكسترا نيوز، بهدف تقديم تغطية مختلفة تجعل المشاهد في الحدث أول بأول، وذلك بمشاركة عددًا من مذيعين ومذيعات القناة، الذين أجروا العديد من الحوارات مع ضيوف المنتدى.



