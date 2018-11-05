التعادل السلبي يحسم مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني

أوقف ريال سوسييداد زحف ضيفه إشبيلية ليأمن برشلونة على صدارته مستفيداً من تخبطات منافسيه.

وتعادل ريال سوسييداد مع إشبيلية بلا أهداف 0-0 الأحد في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعثر إشبيلية بهذا التعادل إذ توسّع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط وتساوى بالنقاط مع أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، وذلك لامتلاك برشلونة 24 نقطة وإشبيلية وأتلتيكو وألافيس 20.

وبات مركز إشبيلية الثاني مهدداً في حال فوز إسبانيول (18 نقطة) على بيلباو الاثنين.

وتعادل خيتافي أيضاً مع مضيفه هويسكا بعدما تقدم الأخير بهدف إتكسيتا وعدّل الضيف بفضل مولينا 90+1.

وفي مباراة مثيرة تعادل ريال بيتيس على أرضه أمام سلتا فيغو 3-3.

سجّل لأصحاب الأرض مورون وفريبو وغوريرو (33 و57 و87) ولسلتا فيغو الأوروغوياني غوميز (63 و84) ومينديز (69).