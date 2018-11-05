تعرف على عدد مشاهدات الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم (فيديو)





قام منتدى شباب العالم 2018، بطرح أغنية "From Everywhere" (من كل مكان)، عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وضمت العديد من المطربين الشباب من مختلف أنحاء العالم.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 6,509 مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للمنتدى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 4 نوفمبر الجاري.





شارك في الأغنية عدد من المطربين من بينهم كارمن سليمان من مصر وكارولين روسي من إيطاليا، وعادل إبراهيم من الإمارات، وأمين أمينوكس من المغرب.





وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يُستكمل باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.



