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عاجل.. السيسي يحذر الشعب التونسي: "كل تخريب في الدولة هتدفعوا تمنه"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
عاجل.. السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا تمنه
السيسي
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نعيم يوسف
 
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب التونسي، قال فيها: "خلوا بالكوا من بلدكم وحافظوا عليها.. لأن كل تخريب وتدمير في الدولة انتوا اللي هتدفعوا تمنه".

وشدد "السيسي" في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، على أن الشباب القادم لن يجد فرصة، ويجب أن يحافظ على المتاح الآن وتطويره.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

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