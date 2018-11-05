عاجل.. تعليق السيسي على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي



وشدد "السيسي" في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، على أن هذه القضية يجب أن تخضع للتحقيق من قبل دولتين هما السعودية وتركيا.



وتابع: "هو إحنا ليه بنسبق الأحداث"، مشددا على أن المشكلات في المنطقة معقدة ولا حاجة للمزايدات.

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، مطلع شهر أكتوبر، داعيا إلى انتظار نتيجة التحقيقات.