السيسي يكشف لـ"شباب العالم" عن هدف حياته



وأضاف "السيسي" في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ردا على سؤال: "ما هو الهدف في حياتك؟"، أنه يتمنى أن ينعم شعب مصر بنسبة معقولة من الحياة المناسبة.



وتابع الرئيس، أن مصر فيها 65 مليون تحت سن الأربعين، وانتظروا سنوات طويلة ويتمنى أن يستطيع في فترة ولايته أن يقدم شيئا لشعب مصر، وللإنسانية بشكل أو بأخر من خلال نبذ الصراع والعنف.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يحب الصراعات، ولا الحروب، والمعاناة والتخلف والضعف، مشددًا على أن الهدف والأمل الذي يسعى إليه أن تكون مصر دولة آمنة مستقرة، متقدمة.