زحمه كرو يعيد طرح "إرهاب جبان" (فيديو)



ونعى أفراد الفريق بلبل سمير وأندي وتيجا ضحايا المنيا، كما تقدموا بتعازيهم الحارة لأسر الضحايا.



كان الفريق قد طرح الأغنية بعد حادثي تفجيرات كنيستي "مار جرجس" بطنطا، وكنيسة "مار مرقس" بالأسكندرية.



الأغنية من كلمات وألحان بلبل سمير، هندسة صوتيه أسامه علي، وإخراج علاء طه.



وينشغل الفريق حاليا بتحضير مفاجأه جديده لجمهورهم مع بداية العام الجديد.





قرر فريق "زحمه كرو" إعادة طرح أغنية "إرهاب جبان" بتوزيع جديد بعد حادث المنيا الأليم الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من زوار دير الأنبا صمويل.